Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üst geçit asansörün dış kabinine, bir motosikletli çarpıp kaçtı. Meydana gelen olayda asansör kullanım dışı kalırken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üst geçit asansörün dış kabinine, bir motosikletli çarpıp kaçtı. Meydana gelen olayda asansör kullanım dışı kalırken o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların ulaşımına kolaylık sağlamak amacıyla kent genelinde inşa ettiği 113 asansör ve 31 adet yürüyen merdiven, bazı zamanlarda kullanım hatası ya da kişi ya da kişilerin verdikleri zararlar ile devre dışı kalabiliyor. Bunun son örneği Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu Üst Geçidi’nde yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün üst geçidin güney asansörünün dış kabinine hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor. Çarpma sonucunda kat kapısı ve panellerin zarar gördüğü asansör kullanım dışı kaldı.

İki ay kapalı kalacak

Sekapark ve kent arasındaki bağlantıyı sağlayan üç üst geçitten ilki olan Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu Üst Geçidi’nde yaşanan bu durum, güney asansörün 2 ay devre dışı kalmasına sebep olacak. Ağır hasarın yaşandığı asansörde kat kapısı, paneller, mekanizma ve kapı eşiğinin değişeceği ve malzeme temin süresinin de göz önüne alındığında bakım ve onarım işleminin yaklaşık 2 ay süreceği bildirildi. Bu süreç içerisinde güney asansör kullanım dışı olacak.