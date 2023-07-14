Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye katlanan araçta sıkışan sürücü ve arkadaşı itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler mevkiinde meydana geldi. Yakın Çevre Yolu üzerine 16 BDD 626 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ersin Ö., yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Bir üst geçidin alt direklerine vurarak durabilen otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ersin Ö. ve yanındaki arkadaşı Mursel İ.’yi sıkıştıkları araçtan çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki arkadaşın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için tedbir alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.