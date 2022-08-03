Uşak’ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.

Uşak’ta güvenlik güçlerince yapılan denetimler çerçevesinde durdurulan 2 şüphelinin üst aramalarında uyuşturucu madde, kaçak silah ve mermilerini ele geçirildi.

Uşak’ta uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışmalar hızla devam ediyor. Güvenlik güçleri, yaptıkları denetimde durdurdukları 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde toplam; 3.15 gram Metamfetamin ile,1 adet ruhsatsız tabanca, adet tabanca fişeği ele geçirdi.