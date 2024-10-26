Niğde’de patates hasadı rekor düzeyde verim beklentileriyle başladı. Bu kapsamda patates üretiminde Türkiye birincisi olan Niğde’de geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin dekarlık alanda 757 bin 480 ton rekolte elde edilirken, bu yıl ise toplam 261 bin 300 dekarlık alandan 1 milyon 45 bin ton civarında üretimle yeni rekor bekleniyor.

Bölgesel kalkınma odaklı çalışmalarıyla öncelikli alanlarından tarım ve gıdada önemli çalışamalara imza atan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bilimsel araştırmalar ve uygulama faaliyetleri çerçevesinde tüm Türkiye’ye insanlık tarihinin kadim lezzetlerinden olan patatesin önemli bir besin kaynağı olarak sofralarda her daim olması gerektiği çağrısında bulundu.

"Üniversitemizde Patates İle İlgili Önemli Bilimsel Çalışmalar Devam Ediyor"

2024-2028 Stratejik Planı’nda tarım-gıdayı öncelikli alanlarından birisi olarak belirleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, birçok farklı tarım ürününe ilişkin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Niğde’nin önemli bir tarım ürünü olan patates ise bu ürünlerin başında geliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökçe’nin yürütücüsü olduğu, araştırma ekibinde ise ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarından bilim insanlarının da yer aldığı TÜBİTAK 1001 programı destekli patates böceği ile mücadele projesi, patatese ilişkin önemli çalışmalarımızın arasında yer alıyor. Yine Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan’ın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi “Öncelikli Alanlar” çağrısı kapsamında BAP desteğiyle desteklenen farklı iklim değişikliklerine uyumlu yeni patates çeşitlerinin geliştirilmesi projesi de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin patatesle ilgili bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına bir diğer önemli örneği teşkil ediyor. Ayrıca bu çalışmaların yanında gerek Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi gerekse Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde devam eden birçok akademik araştırma ve uygulama faaliyetleriyle Niğde ve bölgedeki patates tarımına katkı sunulması hedefleniyor.

“NÖHÜ Olarak Patatese Çok Önem Veriyoruz”

Anadolu’nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı bir üniversite olarak araştırma odaklı anlayışla bölgesel kalkınma amaçlı çalışmaların sürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Niğde’nin en önemli tarım ürünü olan patatese, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak çok önem veriyoruz.” diye konuştu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin birçok ürünle ilgili olduğu gibi patatesle ilgili çalışmalarının son yıllarda belirgin bir şekilde öne çıktığına işaret eden Rektör Uslu, ayrıca bu konudaki araştırma projeleri ile uygulama faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.