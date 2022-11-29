İstanbul’dan Kastamonu’ya altın bulmak amacı ile patlayıcı madde getirirken jandarma ekiplerince yakalanan şahıslar, serbest kaldıktan 1 hafta sonra kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İstanbul’dan Kastamonu’ya altın bulmak amacı ile patlayıcı madde getirirken jandarma ekiplerince yakalanan şahıslar, serbest kaldıktan 1 hafta sonra kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, H.G. (42), H.Y. (50) ve M.H. (35) isimli şahısların İstanbul’dan Kastamonu’ya kaçak kazı yapmak amacıyla patlayıcı madde getirdikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Uzunkavak köyü mevkiinde, şahısların bulunduğu araçta bomba arama köpeği ’Testi’nin de desteğiyle arama yaptı. Yapılan aramada 750 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 adet 20 metre uzunluğunda yılan kamera, 2 adet altın arama çubuğu, 1 adet altın dedektörü ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.G., H.Y. ve M.H. serbest bırakıldı.

Haklarında işlem yapılan şahıslar yanlarına aldıkları E.Ç. (67) ve Y.D. (52) ile birlikte 1 hafta sonra Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan ormanlık arazide izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı alanında ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet merdiven, 10 adet kazı yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.G. (42), M.H. (35), E.Ç. (67) ve Y.D. (52), karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.