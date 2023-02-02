2013 yılından bu tarafa kadın, aile ve çocuklar ile ilgili birçok projeye imza atan Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER), Yelken Eğitim Danışmanlık işbirliğiyle Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 500 çocuğa kışlık giyecek hediye ederek sevindirdi.

2013 yılından bu tarafa kadın, aile ve çocuklar ile ilgili birçok projeye imza atan Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER), Yelken Eğitim Danışmanlık işbirliğiyle Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 500 çocuğa kışlık giyecek hediye ederek sevindirdi.

Kadın ve ailenin güçlendirilmesi ile ilgili yaptığı çalışmalarla ismini duyuran; yürüttüğü “Yerel kalkınma için kadınların güçlenmesi” ve “Geçmiş ve geleceği birleştiren Kırkyama Sanatı ile kadınların güçlendirilmesi” gibi projelerle dikkatleri çeken Vizyoner Kadınlar Derneği (VİKADER), Evlad-ı Fatihan Üsküp’te bulunan 500 ilköğretim öğrencisine giyecek hediye etti. Türkiye ve yurtdışında farklı bölgelerde yaptığı projelere bir yenisini daha ekleyen VİKADER, Balkanlar’da yapmış olduğu bu çalışma ile yeni bir saha daha açmış oldu. Geçtiğimiz ay Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e bir ziyaret gerçekleştiren VİKADER Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Sosyolog Gülçin Mete, Türkiye’ye döndükten sonra ilk işinin bu topraklar için neler yapabilirimi düşünmek ve bunun için çalışmak olduğunu söyledi.

“Evlad-ı Fatihan Makedonya’da yaşayan soydaşlarımız için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız”

Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin (IBU) davetiyle her yıl 21 Aralık’ta düzenlenen Türkçe Eğitim Bayramı etkinliklerine katılan Gülçin Mete, Evlad-ı Fatihan Makedonya’da yaşayan soydaşlarımız için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Mete, buradaki görüşmeler çerçevesinde tamamı Türk olan Kolican köyüne de gitme fırsatı bulduklarını dile getirdi. İstanbul’da ailelerin güçlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile ‘Kadın ve çocukların Gülçin Abla’sı olarak anılan Mete, “Aralık ayı içerisinde Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in daveti ile Üsküp’e geldik. ‘Bizim mahallemiz’ olarak gördüğümüz Üsküp’e kadar gelmişken, Yelken Eğitim ile yaptığımız ortak çalışma ile Üsküp’te bulunan bazı Türk okullarını da ziyaret etme fırsatı bulduk. Tabii bu ziyaretlerimizde birçok kardeşimizle tanıştık, hemhal olduk. Gönüllerimizin bir olduğunu, aynı idealler için attığını da bir kere daha müşahede ettik. Türkiye’ye döndükten sonra dernek yöneticilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu güzel insanlarla olan bağlarımızın daha da güçlenmesi adına bir şeyler yapma ihtiyacı hissettik. Kadınlarımız için yapmış olduğumuz güçlendirme çalışmaları ile bugüne kadar birçok kardeşimizi iş sahibi yaptık, kendilerinin çok daha iyi noktalara gelmesine vesile olduk. ‘Gülçin Abla’ olarak anılmam da hem bu çalışmalardan hem de onlarla kurmuş olduğumuz derin bağlar ve ünsiyetten kaynaklandı. Üsküp’e yapmış olduğumuz ziyaret ile de orada bulunan çocuklara Türkiye’den bir hediye vermek istedik. Bendenizde de bir göçmenlik kanı olduğu için, buradaki çocukların da ablası olmak istedim. Buna mukabil dernek yönetimi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde 500 gencimize kışlık elbise hediye etmeye karar verdik. Bugün de Mustafa Kemal İlköğretim Okulumuzda bu çalışmayı gerçekleştirdik” dedi.

“Bu projemizi Üsküp ve Balkanlar’da yapacağımız çalışmaların başlangıç noktası olarak görmekteyiz”

Yaptıkları bu çalışmanın ne ilk ne de son olacağını ifade eden Gülçin Mete, “Aksine bu projemizi Üsküp ve Balkanlar’da yapacağımız çalışmaların başlangıç noktası olarak görmekteyiz. Bu topraklar bizim topraklarımız, aynı mefkûre için ortak paydada atan yüreklerin olduğu topraklar. Bu topraklar için yapılan bütün çalışmalar ve yatırımlar bizim gözümüzde daha da fazlası yapılmasını gerektirecek olan çalışmalar. Biz de bu düşüncelerle Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki ilk çalışmamızı yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu işe vesile olan ve bizi buraya davet eden başta Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne ve Rektörü Mehmet Dursun Erdem hocamıza, Yelken Eğitim Danışmanlık’a ve Fahri Karaman’a, Mustafa Kemal İlköğretim İlkokulu yöneticilerine, Sabri İmer hocamıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kolican köyündeki öğrencilere şu ana kadar verilmiş en büyük hediye verildi”

Kolican köyüne yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Sabri İmer de, “Kolican köyüne ve okulumuza bugüne kadar pek çok kişinin vesilesiyle hediyeler, yardımlar geldi. Türkiye ile Kolican soydaş olmasının yanı sıra, birbirinden farklı düşünmeyen, aynı olaylara sevinip aynılarına üzülen insanlardan müteşekkil. Gülçin hocamızın ya da artık bizim de rahatlıkla ifade edebileceğimiz Gülçin ablamızın da Üsküp’e geldikten sonra köyümüzü, akabinde okulumuzu ziyaret etmesi gerçekten bizleri çok memnun etti. Şimdi bir de Kolican köyündeki öğrencilere şu ana kadar verilmiş en büyük hediyeyi verdi ve 500 gencimizi sevindirmiş oldu. Vesile olanlara, Gülçin ablamıza ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Program Kolican köyündeki öğrencilere kışlık mont, ayakkabı ve elbiselerin dağıtılması ile son buldu.