Üsküdar Belediyesi, santur sanatçısı Sedat Anar ile Üsküdarlı sanatseverleri buluşturdu. Anar, konserde sergilediği performans ile Üsküdarlı sanatseverleri adeta mest etti.

Üsküdar Belediyesi, santur sanatçısı Sedat Anar ile Üsküdarlı sanatseverleri buluşturdu. Anar, konserde sergilediği performans ile Üsküdarlı sanatseverleri adeta mest etti.

Kültür sanat alanında gerçekleştirdiği atılımlarla örnek projelere imza atan Üsküdar Belediyesi, Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde ünlü santur sanatçısı Sedat Anar’ı Üsküdarlılar ile buluşturdu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sedat Anar konserine çok sayıda Üsküdarlı sanatsever katıldı. Anar, sanatı ile Üsküdarlılara adeta mest etti.

“Ülkemizin en değerli santurilerinden birisi”

Mahmut Hüdayi Uysal, “Üniversite öğrencisiyim, kendi başıma santur çalmaya çalışıyorum. Sedat Anar da malumunuz, ülkemizin en değerli santurilerinden birisi. Okulda dersimiz bittikten sonra buraya gelip dinlemek istedim. Belediyemizin bu programlarını destekliyoruz, gençler olarak da sahip çıkmaya çalışıyoruz” dedi.