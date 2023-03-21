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Üsküdar’da, geçtiğimiz Pazar günü oynanan Valide Tayfun Spor- Maltepespor U15 müsabakası esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddiası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma futbolcular ve teknik ekibin karıştığı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaşanan o anlar taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da U15 futbol takımları arasında oynanan müsabaka esnasında Valide Tayfun Spor teknik sorumlusunun, Maltepespor futbolcusuna fiziki müdahalede bulunduğu iddiasıyla çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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