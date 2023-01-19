Üsküdar’da sanatseverler ‘Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi’nde buluştu. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen serginin açılışı dün akşam gerçekleşti. Nihal Konçu Akhuy’un natüralist öğelerle işlediği eserlerinden oluşan ‘Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi 27 Şubat tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Üsküdar’da sanatseverler ‘Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi’nde buluştu. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen serginin açılışı dün akşam gerçekleşti. Nihal Konçu Akhuy’un natüralist öğelerle işlediği eserlerinden oluşan ‘Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi 27 Şubat tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde organize edilen ve dün akşam açılışı gerçekleştirilen ‘Yeniden Doğuş Minyatür Sergisi’ sanatseverlere kapısını açtı. Çok sayıda sanatseverin katıldığı sergi birbirinden farklı eserleri barındırıyor. Araştırmacı ve Multidisipliner Sanatçı Nihal Konçu Akhuy’un natüralist öğelerle işlediği eserlerinden oluşan ‘Yeniden Doğuş’ Minyatür Sergisi 27 Şubat tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

“Bu eşsiz güzelliğin içerisinde olup etkilenmemek mümkün değil”

Sergi açılışında konuşan Sanatçı Nihal Konçu Akhuy, “Şiirlere, şarkılara ve resimlere konu olan bu eşsiz güzelliğin ve tarihi dokunun içinde olup da etkilenmemek mümkün değil. Yaptığım tüm çalışmalar Üsküdar aşkı ile ruhuma işleyen güzelliklerin dışa vurumu oldu. Yeniden doğuş isimli sergimde bu aşkın etkisiyle ağırlık olarak geleneksel sanatların farklı disiplinlerini kullanarak ortaya koyduğum eserleri görmektesiniz” dedi.

“Hayatımızda böyle şeylerin, eski değerlerin içimize katılması güzel”

Sergiye katılan sanatsever Bilal Anıl, “Gayet güzel ve başarılı projeler var. Hocamızın eline koluna sağlık, belediyemizin böyle etkinlikleri insanları daha çok bilgilendiriyor. Hayatımızda böyle şeylerin, eski değerlerin içimize katılması güzel oluyor. İnsanlar eskiyi yad ediyor, yad ettikçe de eski zamanlar aklımıza geliyor. Bence başarılı bir sergi” şeklinde konuştu.