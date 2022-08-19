Üsküdar Belediyesi, Yaz Kur’an kurslarının son gününde, Validebağ Korusu’nda kapanış programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi, Yaz Kur’an kurslarının son gününde, Validebağ Korusu’nda kapanış programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu’nda çocukların yaz Kur’an kursu final programını düzenledi. Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Üsküdar’da bulunan Kur’an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu programda, Validebağ Korusu’na kurulan şişme oyun parkları ve oyun alanları ile çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi. Kur’an tilavetiyle başlayan programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Her yıl olduğu gibi yaz Kur’an kurslarımızı açmış olduk. Bugün de kapanış programımız var. 2 ay boyunca yaklaşık 10 bin çocuğumuz Yaz Kur’an Kursu programına devam ettiler. Çocuklar yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiler. Bir yandan kitaplar okudular, Kur’an okumayı, namaz surelerini öğrendiler. Çocuklarımız mutlu, aileler mutlu ve bizler mutluyuz. Çocuklarımız bu kurslara devam etsinler diye oyunlar, aktiviteler, hediyeler ve ikramlarda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Talha Melih, ”Camilere gidilmesini tavsiye ederim. Kur’an ve cüz öğreniyorsunuz. Hocalarımız Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor. Hocalarımız çok iyi olduğu için mutluyuz” dedi. Evren Güner ise ”Çok güzel bir yer. Çok beğendim. Öğretmenlerimize de teşekkür ederim” diye konuştu.