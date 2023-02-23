Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında, emniyet şeridindeki araca bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında, emniyet şeridindeki araca bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışı, Ankara istikameti üzerinde metrobüs ve otobüs duraklarının yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Ü. idaresindeki 34 TR 1970 plakalı araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 07 SU 294 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 07 SU 294 plakalı aracın sürücüsü Berke Ç. ağır yaralandı. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobile arkadan çarpan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 Ankara istikametinin iki şeridi kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.