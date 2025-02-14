İstanbul Üsküdar’da iki binanın arkasındaki arazide toprak kayması meydana geldi. Binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arazide heyelan meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Havanın aydınlanması ile toprak kaymasının büyüklüğü ortaya çıkarken, çevre halkı tedirginlik yaşadı.