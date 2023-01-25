Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde polisler, İstanbul’un 39 ilçesinde toplu taşıma duraklarında, minibüs, otobüs, taksi şoförlerine ve vatandaşlara broşür dağıtarak "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" konusunda telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Üsküdar’da da polisler tarafından bilgilendirme amacıyla esnafa ve vatandaşa broşür dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde polisler, İstanbul’un 39 ilçesinde toplu taşıma duraklarında, minibüs, otobüs, taksi şoförlerine ve vatandaşlara broşür dağıtarak "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" konusunda telefon ve internet dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmede bulundu. Üsküdar’da da polisler tarafından bilgilendirme amacıyla esnafa ve vatandaşa broşür dağıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Üsküdar Harem Otogarı ve çevresinde "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" konusunda bilgilendirme yaptı. Toplu taşıma duraklarında, minibüs, otobüs, taksi şoförlerine ve vatandaşlara broşür dağıtarak bilgilendirme yapan polis ekipleri telefonda kendisini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşlardan kimlik bilgilerini, kredi kartı ya da banka kartı numaralarını ve bu kartlara ait şifrelerini isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. 39 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen bilgilendirme uygulaması Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, köpekli polis ekipleri (KEM), yunus polis ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti.