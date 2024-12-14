Üsküdar’da sokak üzerinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Çifteçınar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesiyle otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.