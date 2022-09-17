Üsküdar’da 150 yıldır Barkan ailesinin yaşadığı, denize sıfır konumda bulunan 3 katlı yalı İBB tarafından iddiaya göre hukuki süreç beklenmeden boşaltılarak aile tahliye edildi. Sabah saatlerinde yalıya gelen İBB ekipleri yalı içerisinde bulunan eşyaları çıkarttı. Yalıda yaşayan aile üyelerinden Cenk Barkan, “Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum, hak, hukuk, adalet dedin, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Üsküdar’da 150 yıldır Barkan ailesinin yaşadığı, denize sıfır konumda bulunan 3 katlı yalı İBB tarafından iddiaya göre hukuki süreç beklenmeden boşaltılarak aile tahliye edildi. Sabah saatlerinde yalıya gelen İBB ekipleri yalı içerisinde bulunan eşyaları çıkarttı. Yalıda yaşayan aile üyelerinden Cenk Barkan, “Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum, hak, hukuk, adalet dedin, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre, 1985 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın yalının bulunduğu sahil şeridini park ve yürüyüş alanı yapmak için almaya çalışması sonrası yalı tarihi eser statüsünden çıkartılarak aile adına açılan hesaba para yatırıldı. Aile o dönemde kamulaştırılma adı altında yatırılan paraya dokunmayarak itiraz için mahkemeye başvurdu. 1995 yılında belediye tarafından projenin iptal edilmesi sonrasında 2003 yılında yalının tarihi eser olduğunu yeniden tescilledi.

Barkan ailesinin iddiasına göre yıllardır devam eden ve günümüzde halen sonuçlanmamış hukuki süreçlerin bitmesi beklenmeden bugün sabah saatlerinde yalıya gelen İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri, evin içerisinde bulunan eşyaları dışarı çıkarttı. Tahliye edilen evde yaşayan vatandaşlar ekiplerin eşyaları çıkarttığı anlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.

Olaya tepki gösteren Cenk Barkan, "Annemin, kız kardeşimizin akan bir damla gözyaşı kadar değeri yok artık benim gözümde Ekrem İmamoğlu’nun“ dedi.

Yalıda yaşayanlardan Cenk Barkan, "Gördüğünüz üzere çilingir marifeti ile kapıyı açtılar eşyalarımızı taşıyorlar. Hukuksuz iş. Elbet adalet yerini bulacak biz davamızdan sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz. Anayasa’da mahkememiz var, devam ediyor. Ama Ekrem İmamoğlu şunu iyi bilsin, İstanbul’un neredeyse bütün zabıtalarını, bütün polislerini buraya toplamanın anlamı var mı? Biz kimiz? biz terörist değiliz ki. Sanki kentsel dönüşüme direnen mahalleli gibi gelmiş. Burada yaşayan iki kişi var zaten. Ama bizim bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum buradan, hak, hukuk, adalet dedin, yazıklar olsun. Hakim bey esaslı kararı yazdı, UYAP sistemine bir türlü düşmedi karar. Bugün bu kararın düşmesini bekliyorduk biz halen avukatımız sisteme bakıyor. Bu karar lehimize sonuçlanırsa tahliyenin durdurulması tekrardan gelirse ne olacak bu giden eşyalar, bizim yaşadığımız bu psikoloji. Annemin, kız kardeşimizin akan bir damla gözyaşı kadar değeri yok artık benim gözümde Ekrem İmamoğlu’nun. Kılıçdaroğlu da buradan duysun görsün yönetimi. İstanbul Büyükşehir’deki yönetimi görsün buradan el mi atıyor ne yapıyor çok merak ediyorum” dedi.