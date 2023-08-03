Üsküdar Belediyesi, Yaz Kur’an Kursu’nun son gününde Büyük Çamlıca Camii avlusunda kapanış programı düzenlendi. Aileleri ile birlikte gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Çocuklarımızın bugün burada öğrendikleri yetişkinlik döneminde çok kıymetli hale gelecek" dedi.

Üsküdar’da Büyük Çamlıca Camii avlusunda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’da bulunan Kur’an kursu öğrencileri ile aileleri katılım sağladı. Katılımın yoğun olduğu programda, Büyük Çamlıca Camii avlusunda kurulan şişme oyun parkları ve oyun alanları ile çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Ben anne ve babalara teşekkür ediyorum”

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çocuklarımız gibi bizler de çok mutluyuz. Çocuklarımız yaklaşık 6 hafta boyunca burada seviyelerine göre dini bilgiler öğrendiler. Namaz surelerini, abdest almasını, namaz kılmasını öğrendiler. Çocuklarımızın bu yaşlardan itibaren bunları öğrenmeleri lazım. İlerleyen yıllarda çocuklarımızı dini eğitim veren okullara göndermeyeceksek bu kurslar daha çok kıymetli. Çocuklarımızın bugün burada öğrendikleri, yetişkinlik döneminde çok kıymetli hale gelecek. Ben anne ve babalara teşekkür ediyorum” dedi.