Üsküdar’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç köprüden otoyola uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Üsküdar’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan hafif ticari araç köprüden otoyola uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Tem Bağlantı Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratli olduğu belirtilen 34 FBR 671 plakalı hafif ticari araç süratli olması sebebiyle kontrolden çıktı. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kontrolden çıkan araç önce yol kenarında ki bir ağaca çarptı, ardından 25 metre yükseklikte bulunan köprüden bağlantı yoluna düştü. Kaza sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis meydana gelen kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan Hüseyin Yücel, "Yukarıda bekliyordum. Araç orta göbeğe doğru geliyordu. Araç bir anda kontrolü kaybetti. Yukarıdan aşağıya doğru uçtu. Önce bir ağaca çarptı. Araçta 4 kişi vardı" ifadelerini kullandı.