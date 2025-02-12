Üsküdar’da istinat duvarının yan yatması sonucu duvarın önündeki ve yanındaki binalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi’nde yaşandı. Caddede bulunan istinat duvarının yan yatması ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvarın önündeki bina ile yan tarafındaki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı. Dört katlı bu iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına, dairelerin ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi. Yan binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.

Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, bir kısmının da belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.