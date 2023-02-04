Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İstanbul Çini Sergisi’ sanatseverlere kapısını açtı. İstanbul’un tarihi geçmişini nostaljik bir şekilde aktaran çini sergisi, 26 Şubat tarihine kadar sürecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘İstanbul Çini Sergisi’ sanatseverlere kapısını açtı. İstanbul’un tarihi geçmişini nostaljik bir şekilde aktaran çini sergisi, 26 Şubat tarihine kadar sürecek.

Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Bağlarbaşı Galeri sergisinde açılışı gerçekleştirilen ‘İstanbul Çini Sergisi’ne çok sayıda sanatsever katıldı. Üsküdar Belediyesi’ne bağlı Derya Koruk Sanat Atölyesi sanatçıları tarafından hazırlanan eserlerden oluşan ‘Siyah Beyaz İstanbul Çini Sergisi’ şehrin tüm zamanlarını yansıtan nostalji dolu bir yolculuğa çıkarıyor. İstanbul’un eski ve yeni tüm zamanlarını, insanlarını ve hikayelerini geleneksel çini sanatıyla anlatan sergi, Doğu’nun ve Batı’nın iç içe geçen çok kültürlü yaşam biçimlerini bir araya getiriyor. Açılışı gerçekleştirilen sergi, 26 Şubat’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

“Böyle bir imkan sağlandığı için çok teşekkür ederiz”

Sanatçı Türkan Karamehmetoğlu, “Çok teşekkür ederiz böyle bir imkan sağlandığı için. Eserlerimiz mekan ile çok uyuştu, Üsküdar’da birkaç tane daha böyle mekanlar açılmış, daha da açılacak herhalde. İnşallah herkese böyle sergileme fırsatı olur. Üsküdar Belediyesine çok teşekkür ederiz.”