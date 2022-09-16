Üsküdar’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü tır cadde üzerinde devrildi. Devrilen tır 3 araca hasar verirken, tırda bulunan hafriyat yola döküldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Okulun yanında olan kazanın öğrencilerin çıkış saatine denk gelmemesi faciayı önledi.

Üsküdar’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü tır cadde üzerinde devrildi. Devrilen tır 3 araca hasar verirken, tırda bulunan hafriyat yola döküldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Okulun yanında olan kazanın öğrencilerin çıkış saatine denk gelmemesi faciayı önledi.

Kaza, Üsküdar Ferah Caddesi üzerinde saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferah Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 FBA 016 plakalı Osman Varol yönetimindeki Ford marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle, tır cadde yanında bulunan yokuşa çıktı. Yokuşta bulunan araçlara çarpan tır geri kayarak caddeye devrildi. Tırın kasasında bulunan kum ise caddeye döküldü.

Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi 2 yönlü olarak trafiğe kapattı. Belediye personelinin kum temizleme çalışmalarının ardından tırın kaldırılma çalışmalarına başlandı.

“Yaklaşık yarım saat önce okul dağıldı”

Kazanın yaşandığı caddede esnaf olan Nuri Barıcı, “10 metre ileride esnafım, büyük bir gürültü ile dışarı çıktım ve aracın cadde üzerinde yan yattığını gördüm. Burada bizim araçlara da çarpmış, araçlarımızda maddi hasar var. Okul çıkış saatleri bu sıralar, yaklaşık yarım saat önce okul dağıldı.” Dedi.