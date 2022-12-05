Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen, görme engelli vatandaşlara özel mobil atık getirme merkezi hizmete sunuldu. Görme engelli vatandaşlar sesle tepki veren sensörler ile birlikte atıklarını hangi atık bölümüne atabileceklerini öğrenmiş olacaklar. Ayrıca atık atma bölümlerinde Braille alfabesi ile atık türleri yazılarak görme engelli vatandaşların atık türlerini seçerek atabilmeleri sağlanıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen, görme engelli vatandaşlara özel mobil atık getirme merkezi hizmete sunuldu. Görme engelli vatandaşlar sesle tepki veren sensörler ile birlikte atıklarını hangi atık bölümüne atabileceklerini öğrenmiş olacaklar. Ayrıca atık atma bölümlerinde Braille alfabesi ile atık türleri yazılarak görme engelli vatandaşların atık türlerini seçerek atabilmeleri sağlanıyor.

Üsküdar Belediyesi, görme engelli vatandaşlara özel mobil atık getirme merkezini Türkan Sabancı Görme Engelliler Orta Okulu’nda hizmete sundu. Hayata geçirilen bu proje ile birlikte görme engelli vatandaşlar geri dönüşüm atıklarını ayırt ederek atabilecek. Atık dönüşüm merkezinde bulunan atık bölümlerinde sesle tepki veren sensörler ve Braille alfabesi ile görme engelli vatandaşlar, atık merkezinin bölümlerini fark ederek atıklarını ona göre atabilecek. Toplanan geri dönüşebilir atıklardan elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek, gıda ve barınma yardımı, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve burs imkanının karşılanması, engelli vatandaşlara gerekli ekipmanların temin edilmesi sağlanacak. Bu proje ile görme engelli bireylerin atık yönetiminin başından itibaren sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’ndayız. Dünya’da yaklaşık 35 milyon görme engelli insan yaşıyor dünyadaki ortalama sayı bu. Bu engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını rahatlatma, konforu ve kaliteyi onlara da yaşatma adına tabii ki herkesin bir takım çalışmaları var. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak engellerle ilgili yaptığımız bir sürü çalışmalar var ama bu en özel çalışmalardan birisi” dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Görme engelli vatandaşlarımızla ilgili bu proje gibisi, sadece Türkiye’de değil dünyada da böyle bir proje yok. Bu gördüğünüz gibi atık ayrıştırma merkezi, artık ayrıştırma konteynırı. Görme engelli vatandaşlarımız buraya geldiğinde, bu konteynıra elinde cam, bir karton kağıt çöp ya da bir metal, bir ahşap çöp varsa görme engelli olduğu için normalde bunu hangi göze atacağını bilemez. İşte biz bunu düşünerek bu gözlere sensörler yerleştirdik. O sensörlere doğru yaklaştığında, eliyle yaklaşarak geldiğinde cam tarafından ses gelecek cam gözü neresiyse oraya atacak. Bu sensörler sayesinde görme engelli vatandaşımız gelecek olan sese göre elindeki çöpü ilgili kutucuğa atacak” dedi.