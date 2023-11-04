Üsküdar’da denize düşen vatandaşı balıkçılar kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Üsküdar sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Üsküdar sahilinde bilinmedik bir sebepten dolayı bir vatandaş denize düştü. Vatandaşın denize düştüğünü gören çevredeki kişiler deniz polisine haber verdi. Denizin içinde yardım bekleyen vatandaşın yardımına bir balıkçı teknesi yetişti. Denize can simidi atan balıkçılar ardından denize düşen vatandaşı tekneye çekerek kurtardı. Balıkçı teknesiyle karaya getirilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.