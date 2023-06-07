Üsküdar’da denizde kaybolan 17 yaşındaki genci arama çalışmaları sürerken, aile de oğulları ile ilgili gelecek bir haberi bekliyor. Yaşanan olay ile ilgili konuşan baba Yahya Tikkaya, "3 arkadaş denize girmişler. Vatandaşlar ikisini ip ve halat yardımıyla kurtarmışlar. Bizim çocuğumuzu kurtaramamışlar" dedi.

Üsküdar Kuzguncuk Sahili’nde geçtiğimiz Pazartesi günü arkadaşlarıyla birlikte öğle saatlerinde denize giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Taha Yasin Tikkaya, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaybolan genç için arama çalışması başlattı. 3 gündür süren çalışmalara rağmen henüz bulunamayan gencin Maltepe’de yaşayan acılı ailesi konuştu.

Olaya ilişkin konuşan baba Yahya Tikkaya, "3 arkadaş denize girmişler. Vatandaşlar ikisini ip ve halat yardımıyla kurtarmışlar. Bizim çocuğumuzu kurtaramamışlar. Akıntıya kapılmış. O günden beri herkes el birliğiyle arıyor. Aramaların arttırılmasını istiyoruz. Taha voleybolcuydu. Üsküdar’da antrenmanlara gidiyordu. Kapının önüne dahi çıksa bana haber ederdi. Olayın yaşandığı gün bizi hiç aramadı. Normalde her gittiği yeri haber ederdi" dedi.