Üsküdar’da asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Çamlıca-Libadiye Tüneli’ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Üsküdar’da asker eğlencesi yapan bir grup, araçlarıyla Çamlıca-Libadiye Tüneli’ni kapattı. Araçlarından inerek meşale yakan kişiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca- Libadiye Tüneli’nde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup arkadaş, otomobillerini ve motosikletlerini durdurup aşağı inerek meşale yaktı. Tüneli araç trafiğine kapatan gençler müzik eşliğinde dans ederek dakikalarca eğlendi. Öte yandan gençlerden biri aracın üzerine çıkıp dans ederken arkadaşları o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tüneli dans pistine çeviren gençler cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.