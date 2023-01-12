Resmin farklı alanlarında öne çıkan eserlerle İstanbulluları buluşturmayı sürdüren Üsküdar Belediyesi ressam Eda Erdoğan’ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud’un açılışını gerçekleştirdi. Yağlı boyadan eserlerin yer aldığı sergiye sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Resmin farklı alanlarında öne çıkan eserlerle İstanbulluları buluşturmayı sürdüren Üsküdar Belediyesi ressam Eda Erdoğan’ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud’un açılışını gerçekleştirdi. Yağlı boyadan eserlerin yer aldığı sergiye sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Kültür sanat çalışmalarına hız kesmeden devam eden Üsküdar Belediyesi tarafından, ressam Eda Erdoğan’ın “Alem-i Şuhud” resim sergisinin açılışı Üsküdar Nevmekan Sahil Galeride gerçekleşti. Sergide İstanbul, kadın ve çini temalarının işlendiği ve kültürümüzden motifler taşıyan 32 adet eser bulunuyor. Sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isimin katıldığı sergide, yağlı boyadan oluşan eserler yoğun ilgi gördü. “Alem-i Şuhud” resim sergisi 29 Ocak tarihine kadar Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil Galerisi’nde sergilenecek.

Ressam Eda Erdoğan, “Bugün itibariyle Nevmekan Sahil’de sergimiz açılmış bulunmakta. Sanatseverlere 29 Ocak tarihine kadar kapılarını açık tutacak sergimiz. Sergimizde İstanbul, kadın ve çini temaları işlendi. Bence şehirlerin bir cinsiyeti olsa İstanbul’u kadın olarak görüyorum. Kadını bizim motiflerimizle yani çini ile süsleyerek kendi hayal dünyamda oluşan rüyalar, hayaller bunlar. 32 tane eserim var bir bölümü burada diğerleri de üst katta. Bu benim ilk kişisel sergim onun içinde ayrı bir heyecanı var bende” dedi.

Eserleri görmek için sergiye katılan Züleyha Polat, “Eda hanımı uzun zamandır takip ediyoruz kendisinin sanata olan hayranlığı, düşkünlüğü bizim kendisine olan hayranlığımızı da artırmış durumda. Tablolara baktığımız zaman renklerin inanılmaz derecede bir ahengi ve uyumu bulunmakta. Buda ister istemez insanların ilgisini cezbetmiş oluyor. Ben eminim ki her tabloda Eda hanım fırçaları kullandığı zaman ya da boyayı orada ahenkle kullandığı zaman farklı bir halet-i ruhiye ile bu tabloları ortaya çıkarmıştır. Çok güzel bir sergi, gelen herkes muhtemelen benimle aynı fikirdedir” dedi.