Üsküdar’da açılışı gerçekleştirilen ‘Ahşap Yakma Sergisi’nde sanatseverler bir araya geldi. Ahşap yakma sanatının ustalarından Yaşar Kaygun’un ahşabı ateşle işleyerek hazırladığı eserler sergide görücüye çıktı.

Üsküdar’da açılışı gerçekleştirilen ‘Ahşap Yakma Sergisi’nde sanatseverler bir araya geldi. Ahşap yakma sanatının ustalarından Yaşar Kaygun’un ahşabı ateşle işleyerek hazırladığı eserler sergide görücüye çıktı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde organize edilen ve dün akşam açılışı gerçekleştirilen ‘Ahşap Yakma Sergisi’ sanatseverlere kapısını açtı.

Ahşap yakma sanatının ustalarından Yaşar Kaygun’un, ahşabı ateşle adeta oya gibi işleyerek hazırladığı eserlerden oluşan ‘Ahşap Yakma Sergisi’ birbirinden farklı eserleri sanatseverlere sunuyor. Sergi, 14 Ocak tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

“Ahşap, tüm sanat dallarının temelinde yer alıyor”

Açılışta konuşan Üsküdar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mesut Meyveci, “Ahşap doğası itibariyle kağıdın ve yine tüm sanat dallarının temelinde yer alıyor. Bugün, Yaşar hocamız kendisi de bir nebze olsun bahsetti, uzun yıllar boyunca emek vererek, farklı farklı hocalardan ders alarak oluşturduğu kültürel birikimi bugün bizler ile paylaşıyor” dedi.