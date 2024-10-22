Üsküdar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Duman ve Ekin Beril konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

Harem Etkinlik Alanı’nda gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında çocuk eğlence alanları, panayır, atölyeler, yeme-içme alanları yer alacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Üsküdar lezzetlerinden oluşacak yeme içme alanı gün boyunca vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet temalı yarışma programları, karaoke, film gösterimleri alanda vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. DJ performansının ardından sahneye Ekin Beril çıkacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek sanatçı, sahneyi daha sonra Duman grubuna bırakacak. Grup, “Her Şeyi Yak”, “Senden Daha Güzel”, “Kufi” gibi birçok sevilen şarkısını Cumhuriyet Bayramı’nda Üsküdarlılarla hep birlikte seslendirecek.