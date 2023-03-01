Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil deniz kazası olarak kayıtlara geçen 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasının 65’inci yılı sebebiyle İzmit’te anma töreni düzenlendi. Faciada hayatını kaybedenler dualar ile anıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil deniz kazası olarak kayıtlara geçen 1 Mart Üsküdar Vapuru faciasının 65’inci yılı sebebiyle İzmit’te anma töreni düzenlendi. Faciada hayatını kaybedenler dualar ile anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı, aradan geçen yıllara rağmen tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgar sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapurunda hayatlarını kaybeden 392 kişi, İzmit Belediyesince düzenlenen programda yad edildi. Törene siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yaşamını yitirenler için denize karanfiller atıldı.

"Acı unutulmuyor”

Faciada ailesinden kayıplar veren Nuray Dinçer Büyükarman, "1 Mart 1958 yılında meydana gelen faciada babam İzmit Tekel Başmüdürü Şaban Dinçer’i, ablam İzmit Ortaokulu 2-B sınıfı talebesi Zeynep Dinçer’i, annemin Konya’dayken alıp büyüttüğü bir ablamız olan Emine Gümüş’ü kaybettik. Annemde vapurdaydı ve 4 buçuk saat süren bir mücadeleden sonra Derince açıklarına dalgaların sürüklemesi ile kazadan haberi olmayan Donanma’ya ait Kurtaran gemisine rastladı. Çok uzun uğraşlar ile annemi hayata döndürdüler. Ben bilhassa vapuru da çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki bu kazalar unutulmuyor, acı unutulmuyor" dedi.

Vapurun eski olduğunu ifade eden İzmit Sanat Okulları Derneği Başkanı Levent Bahadır, "Oradan gelenlerin yüzde 80’ni İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileriydi. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Biz özel zamanlarda birlik ve beraber olmayı bilen çok değerli bir milletiz. İnşallah bundan sonra ayrı kalmayı da Allah bize nasip etmesin" diye konuştu.

"Acı dolu gün yaşıyoruz"

İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca ise "Maalesef 65 yıl önceki bir acımızın hep birlikte burada matemini anmak üzere toplanmışken, ülkemiz daha da zor dönemde, daha da büyük matemle karşı karşıya. Şu an 11 ilimizde soğuk hava şartlarında dışarıda yaşam mücadelesi veren, birçok yakınını kaybetmiş ve sağlık sorunları olan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Bu durumda İzmit halkı çok takdire şayan bir duruş sergiledi. Hepinizin yüreğine sağlık. Buradan İzmit halkına tekrar tekrar binlerce kez teşekkür etsek az gelir. Deprem bölgesi için İzmit Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasına verdiğiniz kıymetli desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Maalesef gerek deprem felaketi gerekse 65 yıl önce 392 canımızı kaybettiğimiz bu hazin vapur faciasından kaynaklı acı dolu bir gün yaşıyoruz. İnşallah ülkemizde bu tarz facialarla tekrar karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.