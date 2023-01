Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar ile televizyon spor programcısı ve yorumcusu Ertem Şener down sendromlu gençlerle Tebessüm Kahvesi’nde bir araya geldi. Ahmet Çakar hakemliğinde futbol maçı sözü alan down sendromlu gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve futbolcu Cristiano Ronaldo’yu Tebessüm Kahvesine davet etti.

Üsküdar Belediyesi, down sendromlu bireyleri eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar ile yine televizyon spor programcısı ve yorumcusu Ertem Şener ile Tebessüm Kahvesi’nde bir araya getirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı etkinlikte down sendromlu gençler Ahmet Çakar ve Ertem Şener ile sohbetler ederek fotoğraflar çektirdi. Renkli anların yaşandığı etkinlikte down sendromlu gençler Ahmet Çakar hakemliğinde futbol sözü aldı. Down sendromlu Zuhal Başbülbül’ün Fatih Terim ile görüşmek istemesi üzeri Ertem Şener telefon ile Terim’i arayarak Zuhal Başbülbül ile görüştürdü. Etkinlikte down sendromlu Emrah Kuru da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve futbolcu Cristiano Ronaldo’yu Tebessüm Kahvesine davet etti. Etkinlik sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ahmet Çakar ve Ertem Şener’e Üsküdar’ın sembollerinden katip ve katibe hediyesinde bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Tebessüm Kahvemizin çok özel misafirleri vardı. Ahmet Çakar hocamız sağ olsun bütün yoğunluğuna rağmen bu sosyal sorumluluk projesini çok önemsediğini, duyar duymaz gelmek istediğini söyledi. Biz de çok mutlu olduk. Sağ olsunlar vakit ayırdılar. Çocuklarımız görünce çok mutlu oldular. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.