İmzasını taşıyan projelerle Türkiye’de örnek gösterilen Üsküdar Belediyesi, gençleri müzik ve dansın eşlik ettiği bir festivalde buluşturuyor. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi, Harem Meydanı’nda düzenlediği Üsküdar Gençlik Festivali’nde aynı zamanda Türkiye’nin en genç festivaline de imza atıyor.

İmzasını taşıyan projelerle Türkiye’de örnek gösterilen Üsküdar Belediyesi, gençleri müzik ve dansın eşlik ettiği bir festivalde buluşturuyor. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline dönüştüren Üsküdar Belediyesi, Harem Meydanı’nda düzenlediği Üsküdar Gençlik Festivali’nde aynı zamanda Türkiye’nin en genç festivaline de imza atıyor.

100 bin kişinin üzerinde insanın izlediği Kolpa ve Sefo konserlerinin ardından Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanından gelen gençler Harem Meydanında dün akşam İkilem ve Pinhani konserleriyle coştu. Sahneye ilk çıkan son yılların popüler grubu İkilem grubu oldu. Pandemi döneminde hayatımıza giren ve çok sevilen İkilem grubu solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş şarkılarını Harem meydanındaki on binlerce gençle birlikte seslendirdi.

“Bu saatten sonra”, “Zamansız şarkılar”, “Kaybolurum gülüşünde”, “Sensiz uyandım”, “Bir sebebi var” ve “Geçemem senden” İkilem grubunun meydanı coşturan şarkıları oldu.

İkilem’in ardından Türkiye’de çok özel şarkılara imza atmış Pinhani grubu Üsküdar ve İstanbullu gençlerle buluştu. Grubun üyeleri Sinan Kaynakçı, Selim Aydın, Hami Ünlü, Akın Eldes, Eray Polat, Cem Aksel ve Zeynep Eylül Üçer’den oluşan Pinhani grubu on binlere muhteşem bir yaz akşamı konseri verdi.

“Bilir o beni”, “Dünyadan uzak”, “Beni sen inandır”, “Beni al”, “Çok alıştım sana”, “Aşk bir mevsim”, “İyi değilim ben”, ”Kimse görmesin seni”, “Ne güzel güldün” ve “Sevmekten usanmam” gibi yıllardır dillerden düşmeyen şarkılar Harem meydanında hep bir ağızdan söylendi.

Konser sırasında gençleri selamlamak üzere bir ara sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Harem’in çok özel bir semt olduğunu belirterek, “Üsküdar Harem sayısız insanın İstanbul’a ilk ayak bastığı ya da buradan hüzünlü ayrıldığı bir semt. Gençler sizler de sevginizle, güzelliğinizle, heyecanınızla tarih yazıyorsunuz. Bir ağabeyiniz olarak bu sevginizin bu enerjinizin bu heyecanınızın hiç eksilmemesini artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki varsınız sevgili gençler. Sizlerin ülkemizin geleceğisiniz“ dedi.

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Üsküdar Fest 2022 bu akşam da Derya Uluğ ve Ceza konserleri ile son bulacak. Her gün 2 konserin düzenlendiği festivalde konserler saat 19.30 ile 21.00’de başlıyor.