İstanbul Üsküdar Belediyesi, eğitim alanında yaptığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin başvuru giriş ücretini ödeyecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 2025 YKS sınavına girecek lise son sınıf öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.

Sınav ücreti desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Üsküdar’da ikamet etmesi, 12. sınıf öğrencisi olması ve sosyal inceleme durumuna göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş olması gerekiyor.

YKS ücreti desteğinden yararlanmak isteyen, ilçede ikamet eden öğrenciler sınav kaydını tamamladıktan sonra sınav kayıt belgesi ve başvuru yapan kişi adına IBAN bilgisi ile birlikte belediyeye şahsen başvuru yapabilecek.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen başvuru ya da resmi web sitesi “uskudar.bel.tr” üzerinden online olarak alınacak başvurular 10 Mart’a kadar sürecek.