Kültürden spora her kesime yönelik etkinliklerin yanı sıra toplumsal destek uygulamalarıyla da örnek bir belediyecilik sergileyen Üsküdar Belediyesi geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine doğalgaz faturası katkısına bir yenisini daha ekledi. Faaliyetleriyle her zaman gençlerin yanında olan Üsküdar Belediyesi bu kez ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı.

Kültürden spora her kesime yönelik etkinliklerin yanı sıra toplumsal destek uygulamalarıyla da örnek bir belediyecilik sergileyen Üsküdar Belediyesi geçen yıl başlattığı üniversite öğrencilerine doğalgaz faturası katkısına bir yenisini daha ekledi. Faaliyetleriyle her zaman gençlerin yanında olan Üsküdar Belediyesi bu kez ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı.

Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu. Hilmi Türkmen mesajında "Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi; Üsküdar’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!" dedi.

Kalabalık bir öğrenci evinden sosyal medya ile duyurduğu müjdenin altına başvuru adresini de ekleyen Hilmi Türkmen ayrıca öğrencilerle birlikte fotoğraflarını ve videosunu da paylaştı. Türkmen, müjdesini video ile de açıkladı.

Üsküdar ilçesinde ikamet eden tüm üniversite öğrencileri Üsküdar Belediyesine yapacakları başvurunun ardından bir yıl boyunca İstanbul’da geçerli olacak İstanbul Kartlarını (Akbil) ücretsiz kullanma imkanına sahip olacaklar.

Türkmen: "Gençlerimiz geleceğimiz’’

Verdiği müjde ziyaret ettiği evde sevinçle karşılanan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni uygulamanın üniversite öğrencilerine önemli bir katkı olacağını söyledi. Türkmen, “Üsküdar’da oturup da üniversiteye giden binlerce öğrenci var. Bunların bir çoğu Anadolu’nun çeşitli illerinden, bölgelerinden kısıtlı imkanlarla İstanbul’a okumaya gelmiş öğrenciler. Geçen yıl büyük ses getiren ve diğer belediyelere de örnek olan projemizle üniversite öğrencilerine ısınma sorunlarını çözmeleri için doğalgaz desteği vermeye başlamıştık. Gördük ki bu uygulamamız herkesi mutlu etti. Üsküdar Belediyesi olarak bu desteği daha da genişletelim istedik. Üsküdar’da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin toplu ulaşım sıkıntısını da ortadan kaldırmaya karar verdik. Üsküdar’da oturan tüm üniversite öğrencilerinin yıl boyunca İstanbul Kart ücretlerini biz karşılayacağız. Bütün öğrencilerimize hayırlı olsun. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onlara her türlü destek için sonuna kadar gayret edeceğiz” dedi.

Doğalgaz desteği sürüyor

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarı da 400 TL’den 600 TL’ye çıkarıldı. Kampanyaya, İstanbul’da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabiliyor.