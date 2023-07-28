Üsküdar Belediyesi, her yıl geleneksel hale gelen aşure dağıtımına bu yıl da devam etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de standın başına geçerek, Mihrimah Sultan Camii’nin önünde vatandaşlara aşure dağıttı.

Üsküdar Belediyesi, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin bir simgesi olarak her yıl dağıttığı ve artık gelenekselleşen aşure dağıtımına bu yıl da devam etti. ‘Aşuremizi Paylaşıyoruz’ temasıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Mihrimah Sultan Camii’nin önünde stantlar kuruldu. Dev kazanlarda bulunan aşureler her yaştan çok sayıda İstanbulluya dağıtıldı. Vatandaşların rağbet gösterdiği ‘Aşuremizi Paylaşıyoruz’ etkinliğine katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, vatandaşlara aşure dağıttı.

Vatandaşlarla hep birlikte beraber olduklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Efendim Allah kabul etsin gördüğünüz gibi hemşehrimizin ilgi ve alakası oldukça yoğun. Ben hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Üsküdar belediyesi olarak Üsküdar’da da böyle güzel bir geleneği yaşatıyoruz dünden itibaren kazanlar kaynadı. Yaklaşık 10 bin vatandaşımıza aşure dağıtıyoruz afiyet olsun herkese Allah kabul etsin. Bu birlik beraberliğimiz daim olsun” dedi.