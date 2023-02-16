Deprem haberi duyulur duyulmaz ilk olarak arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk eden Üsküdar Belediyesi, diğer ihtiyaçlar için de seferber olmuş durumda. Arama kurtarma ekiplerinin ardından sorumluluk alanı olan İskenderun’a mobil aşevi kuran Üsküdar Belediyesi, bölgede büyük ihtiyaç olan seyyar tuvalet ve lavabo üretimine de başladı. Yardım toplama kampanyasını da farklı bir boyuta taşıyan belediye, İstanbul’a gelen depremzedelerin ihtiyaçları için hareke geçti.

Deprem haberi duyulur duyulmaz ilk olarak arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk eden Üsküdar Belediyesi, diğer ihtiyaçlar için de seferber olmuş durumda. Arama kurtarma ekiplerinin ardından sorumluluk alanı olan İskenderun’a mobil aşevi kuran Üsküdar Belediyesi, bölgede büyük ihtiyaç olan seyyar tuvalet ve lavabo üretimine de başladı. Yardım toplama kampanyasını da farklı bir boyuta taşıyan belediye, İstanbul’a gelen depremzedelerin ihtiyaçları için hareke geçti.

Mimar Sinan mahallesindeki Üsküdar Belediye binasının 5. katını ve konferans salonunu ihtiyaç malzemeleriyle dolduran belediye yönetimi Sosyal Marketi hızlıca kullanıma açtı. Üsküdar halkının getirdiği yardımların bir bölümünü de tasnifleyerek depremzedelere açan belediye yönetimi depremzedelerle yakından ilgileniyor. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır gibi büyük afeti yaşayan deprem illerinden İstanbul’a gelen depremzedelerin barınma ihtiyacı karşılandıktan sonra diğer ihtiyaçları sağlanıyor.

Üsküdar Belediyesi’nin açtığı sosyal markette kullanılmamış her türlü giyim, kişisel temizlik ürünleri, çeşitli gıda malzemeleri ile anne ve çocuklar için özel eşyalar yer alıyor. Üsküdar belediyesine gelen depremzedeler sıcak yemeğin ardından sosyal markete götürülerek tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Depremzedeler ileriki günlerde de ihtiyaçlarını sosyal marketten karşılamaya devam edebilecekler.

Bu arada bağışlar için de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi ortak nokta olarak belirlendi. Vatandaşlar, STK’lar ve firmaların kullanılmamış yeni kıyafet, çamaşır, kişisel hijyen malzemeleri, yastık, yorgan ve battaniye gibi barınma ihtiyaçları ile gıda malzemeleri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde toplanıyor.