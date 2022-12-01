Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji ve Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO), ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresine üniversite patentlerini sergilemek ve tanıtmak üzere katılım gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji ve Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO), ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi İş Birliği Ulusal Kongresine üniversite patentlerini sergilemek ve tanıtmak üzere katılım gösterdi.

Patentlerin lisanslanması ve yeni üniversite-sanayi iş birliği projelerinin geliştirilmesi üzerine üniversiteler ve sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarda, potansiyel iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinliğin son günü gerçekleşen Teşekkür ve Sertifika Töreni’nde ARİNKOM TTO yönetici yardımcıları Öğr. Gör. Rabia Taş ve Öğr. Gör. Dr. Orkun Başkan, Girişimcilik ve Öğrenci Programları Koordinatörü Aynur Güneş Kahraman’a ve Fikri Haklar ve Ticarileştirme Koordinatörü Özlem Sevinç Tigin’e “Üniversite-Sanayi İş Birliği Buluşmalarına Katkı Veren Uzmanlar” kategorisinde teşekkür sertifikaları takdim edildi. Aynı törende Üniversite - Sektör İşbirliği Koordinatörü Yeliz Erkoç Kök’e 2021 dönemi RTTP (Registered Technology Transfer Professional) sertifikası takdimi gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesinin üyeleri arasında yer aldığı ÜSİMP, üniversite-sanayi işbirliği kuruluşlarının kurulmasına, kurumsallaşmasına, kalitesinin ve performansının ve iyileştirilmesine yardımcı olmak misyonu ile hareket eden bir sivil girişimdir. ÜSİMP’in, Eylül 2022 itibariyle, 116 kurumsal üyesi bulunmaktadır.