Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı’na katıldı.

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan USHAŞ, 14-15 Şubat tarihlerinde Londra’da düzenlenen 2. Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı’nda Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki vizyonunu uluslararası paydaşlarla paylaştı. USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, fuar çerçevesinde yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye’yi dünyanın şifa merkezi haline getireceğiz" vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin sağlık turizminde ulaştığı noktaya dikkat çekti. Ünver, Türkiye’nin nitelikli sağlık insan kaynağı, modern sağlık tesisleri, dünya standartlarında tıbbi altyapısı ve rekabetçi fiyat avantajları ile sağlık turizmi alanında öncü ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun liderliğinde Türkiye’nin sağlık turizmi stratejisinin daha da güçlendiğine işaret eden Ünver, "HealthTürkiye" markası altında yürütülen projeleri tanıttı. Ünver, USHAŞ’ın, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırma misyonu çerçevesinde yasal düzenlemeler, sağlık profesyonellerinin eğitimi, sağlık turizmi yatırımları ve dijital sağlık çözümleri gibi geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Ünver, Türkiye’nin sağlık turizmi hedeflerine ulaşabilmesi için kamu ve özel sektör iş birliğinin kritik önem taşıdığına işaret ederek, USHAŞ’ın Türkiye’yi küresel sağlık turizmi pazarında öncü bir marka haline getirme yönündeki kararlılığını vurguladı.

Fuar çerçevesinde ayrıca Ünver, Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İşgücü Stratejisi, Deneyim ve Katılım Direktör Yardımcısı Mike Haslam ve Colin Staniland ile bir araya gelerek, iki ülke arasında sağlık alanında potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Görüşmede, sağlık profesyonellerinin eğitimi, dijital sağlık sistemleri ve sağlık turizmi gibi konularda iş birliği fırsatları ele alındı. Ünver, USHAŞ olarak uluslararası temasları artırarak Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki küresel iş birliklerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.