Uşak Valiliği’nden deprem bölgesi Kahramanmaraş’a AFAD Müdürlüğüne ait 16 Personel ve 2 araç, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 15 personel ve 4 araç, İtfaiye Müdürlüğüne ait 4 personel ve 1 araç, Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibinden 8 personel olmak üzere 43 personel ve 7 araç ivedilikle yola çıkarıldığı açıklandı.

Uşak Valiliği’nden deprem bölgesi Kahramanmaraş’a AFAD Müdürlüğüne ait 16 Personel ve 2 araç, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 15 personel ve 4 araç, İtfaiye Müdürlüğüne ait 4 personel ve 1 araç, Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibinden 8 personel olmak üzere 43 personel ve 7 araç ivedilikle yola çıkarıldığı açıklandı.

Uşak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş’ta saatler 04.17’yi gösterdiği sırada meydana gelen deprem için en yüksek seviye olan 4.seviye alarm ilan edilmesiyle birlikte Vali Turan Ergün başkanlığında Belediye Başkanı ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinin de katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi (GAMER) Müdürlüğünde toplanıldığı, Uşak’tan afet bölgesine gidecek arama kurtarma ve yardım ekiplerinin koordine edilmesine yönelik kararlar alındığı açıklandı. Açıklamada, “AFAD Müdürlüğüne ait 16 Personel ve 2 araç, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 15 personel ve 4 araç, İtfaiye Müdürlüğüne ait 4 personel ve 1 araç, Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibinden 8 personel olmak üzere 43 personel ve 7 araç ivedilikle yola çıkarılmıştır. Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 55 AFAD gönüllüsünün de afet bölgesine hareketi gün içerisinde sağlanacaktır. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 24 saat esasına göre çalışma düzenine geçmiş olup; gelecek talep ve emirleri takip edecektir” ifadelerine yer verildi.