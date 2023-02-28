Uşak Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ardından bölgeye 1 milyon 302 bin battaniye gönderildiğini açıkladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ardından bölgeye 1 milyon 302 bin battaniye gönderildiğini açıkladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ardından 22 günlük süreçte bölgeye gönderilen yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Hem arama ve kurtarma hem de ayrı branşlarda olmaz üzere bin 944 personelin deprem bölgesine gittiğini ifade eden Vali Turan Ergün, arama kurtarma ekiplerinden bazılarının geri döndüğünü şuanda ise 593 personelin aktif olarak deprem bölgesinde olduğunu belirtti.

205 adet ayrı ebatlarda iş makinasının deprem bölgesine gönderildiğini de sözlerine ekleyen Vali Ergün, deprem bölgesinde havaların da soğuk olması nedeniyle en önemli ihtiyacın battaniye olduğunu ve deprem bölgesinin bu sıkıntısını Uşak’ın yüzünün akıyla giderdiğini söyledi. Sözlerini sürdüren Vali Ergün, bu zamana kadar Uşak ili menşeinle çıkan battaniye sayısı 1 milyon 341 bin 768 adet battaniyenin 299 tır ve 3 uçakla gönderildiğini söyledi. 1 milyon 302 bin 277 gıda ve yardım malzemesinin de deprem bölgesine ulaştığını söyleyen Ergün, kente 7 bin 14 depremzede vatandaşın Uşak’a geldiğini söyledi.

Vali Ergün’e toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz ve bazı kurum temsilcileri de eşlik etti.