Uşak’ta gerçekleştirilen Kökünü Kurutma operasyonu çerçevesinde 60 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yüklü miktarda uyuşturucu, ateşli silah ve nakit para da ele geçirildi.

Uşak’ta gerçekleştirilen Kökünü Kurutma operasyonu çerçevesinde 60 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yüklü miktarda uyuşturucu, ateşli silah ve nakit para da ele geçirildi.

Uşak’ta geçtiğimiz 10 Ocak günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun öncülüğünde Kökünü Kurutma operasyonu gerçekleşti. Bakan Soylu, 609 polis ve jandarma personeliyle birlikte 127 adrese yapılan baskınlarda 120 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamalarda 120 şüpheliden 60 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 40 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı 20 kişinin ise emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kaldığı açıklandı. Ayrıca operasyonda 62 kilo 42 gram esrar, 235 gram eroin, 115 gram metamfetamin, 202 sentetik ecza hap, 2 gram afyon sakızı, 5 tabanca, 11 uzun namlulu tüfek, 113 fişek, 2 kesici alet, 1 hassas terazi ve 193 bin TL nakit paranın ele geçirildiği açıklandı.