Uşak’ta 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Uşak’ta Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminde K.K. (25) idaresindeki 64 BR 078 plakalı otomobil, E.B. idaresindeki 06 BLH 178 plakalı otomobil ve Ö.A. (47) idaresindeki 35 DB 8306 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Azada yaralanan K.K, R.B., C.M.A. ve T.S. yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaklaşık 1 saat trafiğe kontrollü olarak kapanan yol ekiplerce açıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.