UŞAK (İHA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak’ın da aralarında bulunduğu 21 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Bursa, Sivas, Bolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Uşak, Muğla, Diyarbakır, Antalya, Aydın, Van, Çanakkale, Denizli, Mersin, Sakarya, Balıkesir, Trabzon, Bingöl ve Gaziantep olmak üzere 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 148 zehir taciri daha yakalandı" ifadesini kullandı.