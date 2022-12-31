Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, yıl başı dolaysıyla kentteki denetlemeleri üst noktalara çıkardı. Kentte ana arter ve ara sokaklarda uygulama noktaları kuruldu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, yıl başı dolaysıyla kentteki denetlemeleri üst noktalara çıkardı. Kentte ana arter ve ara sokaklarda uygulama noktaları kuruldu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yıl başı dolayısıyla kentte oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğun önüne geçmek amaçlı denetlemeleri arttırdı. Bu çerçevede İsmet Paşa Caddesi, Ata Park Meydanı, İzmir - Ankara Karayolu başta olmak üzere kentteki ana arter ve ara sokaklarda uygulama noktaları oluşturdu. Bu noktalarda hem araç sürücü ve yolcular hem de yaya vatandaş kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken aranması bulunan vatandaşlar da ekiplerce gözaltına alındı.