Uşak’ta hayata geçirilen "Eşme Koyununu Yaygınlaştırma Projesi ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yaşam Alanı Oluşturma" projesinde 500 adet Eşme koyunu, Vali Naci Aktaş tarafından teslim edildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, "Eşme Koyununu Yaygınlaştırma Projesi ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yaşam Alanı Oluşturma" projesinin hibe koyun dağıtım törenine katıldı. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Vali Yardımcısı Olgun Öner, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ve üreticiler katıldı. Törende açılış konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı.

Eşme Koyununu Yaygınlaştırma Projesi’nden yararlanacak üreticilerine teslim yapıldı. Uşak İl Özel İdaresi destekli, 7 milyon 560 bin bütçeli Eşme Koyununun Yaygınlaştırma Projesi kapsamında 50 üreticiye yüzde 75 hibe destekli olarak işletme başına 9 adet koyun 1 adet koç şeklinde, toplamda üreticilere 450 adet koyun 50 adet koç olmak üzere 500 adet Eşme koyunu dağıtıldı.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yaşam Alanı Oluşturma Projesi kapsamında ise Uşak İl Özel İdaresi destekli, 2 milyon 571 bin 912 TL bütçe olmak üzere yüzde 75 hibe destekli olarak 24 metre kare yaşam çadırı ve yine günlük elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 3 kw güneş enerjisi sistemi çoğaltma yapıldı.

Öte yandan, projede yer alan güneş panelleri sosyal sorumluluk projesi altında Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından projeden yararlanan üreticilere ücretsiz olarak verildi.