Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, TÜGVA ve Hayrat Vakfı ortaklığında yapılan 2023 Yaz Okulunun kapanışı renkli görüntülere sahne oldu.

Yaz tatili boyunca yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı kapanış programına Uşak Valisi Dr. Turan Ergün’, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, YÜGVA ve HAYRAT Vakfı temsilcileri katıldı. Öğrenci velilerin de yoğun ilgi gösterdiği yaz Okulu kapanış Töreni, Huzurpark Amfi Tiyatroda düzenlendi. Birbirinden ilginç gösterilerin yer aldığı tören şenlik havasında geçti.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, yaz okullarının önemine değinerek, öğrencilerle ve anne babalarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın konuşmasında; “Eğlendiler, öğrendiler ve dolu dolu 6 hafta sonunda artık mezunlar. Genç Kuşak Topluluğu’muz, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, TÜGVA ve Hayrat Vakfı ortaklığında yapılan 2023 Yaz Okulu’nda kapanış programı gerçekleştirildi. Birbirinden farklı derslerde eğitim gören ve etkinliklere katılan yaklaşık 5 bin evladımızı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyoruz” dedi.