Uşak Belediyesi tarafından, çocukların daha verimli bir yaz geçirmeleri adına hayata geçirilen ve Uşaklı vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılanan yaz okulları, verilen ilk dersle birlikte başladı.

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu’nun düzenlediği Yaz Okulu ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları; ilk dersle birlikte farklı yaş gruplarında çocukları bir araya getirdi. Her sene düzenlenerek birçok çocuğa yeteneklerini keşfetme ve geliştirme şansı veren yaz okulları; aynı zamanda dini ve manevi değerleri öğretmeyi de amaçlıyor. Genç Kuşak Topluluğu bünyesinde düzenlenen Yaz Okulu’na toplam 4 Bin 500 öğrenci katılım sağladı. Yaz okulunda Basketbol, Futbol, Yüzme gibi sportif faaliyetlerin ve Sinema ile Tiyatro gösterilerin yanı sıra Kuran-ı Kerim, Ahlak Eğitimi, Siyer Dersleri, Akaid, Kelam, İlmihal ve Adab-ı Muaşeret gibi birçok eğitim de veriliyor. Ayrıca Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda ise bu sene yaklaşık 850 öğrenciye kurs verilmeye başlandı. Voleybol, Futbol, Basketbol, Cimnastik, Kick Boks, Yüzme, Binicilik ve Okçuluk dersleriyle öğrencilerin yaz tatilini eğlenceli hale getiren yaz okulu; aynı zamanda çocukların yeni hobiler edinerek kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor. 31 Temmuz’da başlayacak ikinci dönem kursları için ise kayıtlar devam ediyor.