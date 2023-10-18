Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13 bin 340 adet dolu makaron, 5 bin adet boş makaron, 14 kilo 500 gram kaçak kıyılmış tütün, 3 adet elektronik puf sigara, 1 adet sigara doldurma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.