Uşak-İzmir Kara yolu üzerinde iki viyadük ortasındaki boşluğa devrilen tırın sürücüsü dere yatağına düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-İzmir kara yolu Gediz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Nizamooğulları (43) yönetimindeki 06 PYT 55 plakalı mısır yüklü tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü kenarındaki korkuluklara çarparak iki viyadük arasına yan yattı. Yan yatma sonucu tır alev almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi.

Tırın yan yatması sonucu iki viyadük boşluğundan dere yatağına düşen tır sürücü, yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Ramazan Nizamoğulları, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.