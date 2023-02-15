Uşak’ta 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 16 bin sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 16 bin sentetik ecza hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte devriye attıkları sırada şüphe üzerine ayrı zamanlarda 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram metamfetamin ve 16 bin 128 sentetik ecza hap ele bulundu. Araçtaki şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli A.Ç. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.