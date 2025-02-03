Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı personellerce ekin kambur böceği ve tarla faresiyle mücadele hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı personellerce merkeze bağlı Güre köyünde hububat ekili arazilerde zarar veren ekin kambur böceği (Zabrus spp.) ve tarla faresi mücadelesi hakkında çiftçilerle bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öte yandan, 5 köyde daha çiftçilerle bir araya gelen Uşak İl Tarım ve Orman Müdür’ü Serkan Bilir, İl Müdür Yardımcıları, Şube ve İlçe Müdürleri Tarımsal Üretimin Planlanmasını, Tarım ve Orman Bakanlığınca Yeni Destekleme Modelini çiftçilere anlattılar.