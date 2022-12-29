Uşak’ta KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, yaklaşan finaller öncesinde düzenlenen “Biz bize moral akşamları” programı ile stres attı.

Uşak’ta KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, yaklaşan finaller öncesinde düzenlenen “Biz bize moral akşamları” programı ile stres attı.

Uşak Üniversitesi’nde okuyan ve Mehmet Hacim Erkek Yurdu’nda kalan öğrenciler için yaklaşan finaller öncesinde stres atma amacıyla “Biz bize moral akşamları” etkinlikleri oluşturuldu. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, yurt yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen gecede öğrenciler için yemek verilirken çalınan her çeşit yöreye ait türkülerle de öğrenciler kendi yörelerinin danslarını etti.

Çeşitli ikramların da verildiği eğlence programı yaklaşık 3 saatlik eğlencenin ardından son buldu.